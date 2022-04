CALCIO TAVOLO: Asd Aosta in vetrina a San Benedetto del Tronto

Il primo atto del Campionato Italiano a Squadre di Calcio Tavolo della FISCT è andato in scena nello scorso fine settimana a San Benedetto del Tronto, presso il Palazzetto dello Sport “Bernardo Speca”.

La ripresa intensa delle attività agonistiche, seppur con le limitazioni dovute alla presenza del Covid-19, ha portato ad avere una massiccia partecipazione alla manifestazione a squadre che ha visto scontrarsi 50 squadre suddivise nelle Serie A, B e C (con due gironi A e B) per il girone di andata dei Campionati Italiani a Squadre di Calcio Tavolo.

L’ASD Calcio Tavolo Aosta, con la fusione per incorporazione dell’ASD TS Warriors Torino, ha ottenuto la possibilità di partecipare alla Serie A di Calcio Tavolo ed ha mantenuto la squadra in Serie C conquistata e mantenuta prima dell’inizio della pandemia per Covid-19.

I rossoneri del presidente Orlando Navarra, hanno schierato la squadra principale in Serie A, identificata con il nome di ASD CT Aosta Warriors e la squadra filiale in Serie C Girone A, identificata con il nome di ASD CT Aosta Dragons.