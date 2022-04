VOLLEY: Serie D maschile; Olimpia Aosta sconfitto per 3 set a 0

Cade il Volley Olimpia Aosta maschile nell'ultima partita del campionato di Serie D, prima di affrontare il temibile playout.

La compagine valdostana ha perso nel fine settimana in trasferta sul parquet del To. Volley secondo della classe con il risultato di 3-0. Il primo set ha visto i torinesi passare per 25-10, più combattuti il secondo e terzo set dove la compagine di Aosta ha ceduto per 25-19 e 25-21.

L'Olimpia Aosta chiude così al penultimo posto in classifica, ad un punto di distanza sia da La Bussala Volley Beinasco che li precede, sia dal Volley Parella Torino che li insegue.

VOLLEY OLIMPIA AOSTA: Barbustel, Cairo, Ceriale, Ianni (L1), Kourouma, Lombard (L2), Magnano, Mammoliti, Moro, Pagani, A. Raffa, N. Raffa (capitano), Sblendorio , Valentino. Coach: Limonet. Dirigente: Lucrezia Mammoliti