RUGBY: Lo Stade Valdotain cade a Biella

Lo Stade Valdotain viene sconfitta nella sfida del proprio girone in quel di Biella per 36-30, una sconfitta indolore visto che i valdostani restano a quota 18 punti (grazie alle mete realizzate) in testa al proprio mini raggruppamento anche se il Novara nell'altro girone sembra essere irraggiungibile. L’infortunio di Jeronimo al 20” ha spezzato la partita, troppi errori che hanno permesso agli altri di fare punti, il tutto ha condizionato il risultato finale.

Risultato: Biella-Stade Valdotain 36-30

Under 15. A San Mauro la compagine under 15 dello Stade Valdotain ha giocato due match vincendo la prima contro il Cuneo 7-0, in una partita abbastanza equilibrata conquistata dai Leoni. Passo indietro nella seconda partita, dove i baby valdostani sono usciti sconfitti per 49-0 contro i padroni di casa del San Mauro.

Risultati: Stade Valdotain-Cuneo 7-0, San Mauro-Stade Valdotain 49-0

Open Day. Buon successo a Sarre per l'Open Day per la Propaganda, dove all’iniziativa sono arrivati 25 nuovi piccoli aspiranti rugbisti.