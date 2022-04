CALCIO: Eccellenza; Aygreville sfiora il colpo in casa della Biellese 1902, è 1-1

Un risultato molto importante per l'Aygreville Calcio, quello ottenuto nel campionato di Eccellenza sul campo della Biellese 1902 seconda della classe.

I valdostani strappano il risultato di 1-1 con qualche rammarico, visto come si era messa la partita. Una divisione di posta, quella ottenuta dai rossoneri, che vede ora l'Aygreville Calcio con sei lunghezze sulla zona playout e un ulteriore passo in avanti verso la permanenza nella categoria.

In terra biellese l'Aygreville Calcio trova un sorprendente vantaggio al 35' del primo tempo, grazie alla magia su punizione di Bonomo. I padroni di casa rimettono subito le cose a posto grazie all'immediato pari di Scienza. Nella ripresa i valdostani soffrono, ma la seconda in classifica non riesce a trovare la rete della vittoria.

Classifica: Stresa* 66, Biellese 53, Borgaro 51, Accademia 46 Oleggio* 45,, Pro Eureka*, Settimo 40, Venaria 39, La Pianese 37, Aygreville 36, Trino* 31, Alicese, Verbania* 30, Baveno 28, Fulgor 23, Borgovercelli 17, D. Varallo 14. * una partita in più.