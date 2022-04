Atletica: Ottimi risultati dei valdostani agli assoluti regionali di staffetta

Cinque successi se li è aggiudicati la compagine dell’Atletica Calvesi, due sono andati ai portacolori dell’Atletica Cogne.

Titolo regionale e terza posizione assoluta l’hanno centrata i quattro ragazzi della Cogne iscritti alla prova della 4x1500. Younes Daniele Tarhia, Andrea Gradizzi, Gabriele Saba e Jean Pierre Vallet hanno portato a termine la loro gara nel tempo complessivo di 18’02”69.

I rossi seguiti da Patrick Ottoz oltre alle cinque vittorie, si sono imposti in tre occasioni anche nella sfida con le formazioni piemontesi. Da registrare la prima 4x200 mista dove Gabriele Adorni, Eleonora Foudraz, Veronica Pirana e Joao Carlos Pina Barros si sono imposti su tutti in 1’36”60, prestazione che trova così spazio nell’elenco dei record valdostani assoluti.

Vittorie assolute, ottenute anche nella staffetta femminile della 4x400, con quartetto femminile composto da Sara Lorenzini, Elisabetta Munari, Veronica Pirana, Eleonora Foudraz che hanno concluso in 4’01”40. Vittoria anche sulle piemontesi nella 4x800 dove ad imporsi è stata la formazione che schierava Corinne Beltrami, Marta Bortolin, Sofia Sergi, Irene Glarey che ha chiuso in 10’26”85.

Titolo valdostano e quinta posizione tra le 46 squadre iscritte lo ha ottenuto il quartetto Calvesi della 4x100 femminile che con Valentina Capone, Elisabetta Munari, Elisa Lorenzini e Giulia Caviglioli hanno corso in 50”94.

Nella stessa gara, presente anche una seconda formazione Calvesi, con Sophie Verthuy, Cloe Plater, Sara Lorenzin, Valentina Tesio con 54”37 che le ha consegnato la 24esima posizione, preceduta dal quartetto della Cogne, 23simo, che con la squadra composta da Giulia Missana, Clarissa Giannattasio, Giorgia Romeo, Roberta Valerioti ha concluso in 54”00.

La Calvesi

I ragazzi della Calvesi hanno contribuito portando in dote un titolo, ottenuto dalla 4x400 dove Maurizio Pascale, Leon Martinet, Niccolò Beneforti, Joao Carlos Pina Barros, con la decima posizione assoluta con il tempo di 3’39”81 hanno sopravanzato il quartetto della Cogne, composto da Mattia Berlier, Emiliano Vuillermoz, Andrea Carrozzino, Elia Franciscono, 11esimi in 3’41”16.

Inseriti in serie diverse, la sfida è stata a distanza, un peccato in quanto stimolati avrebbe tutti potuto dare ancora di più e rendere la lotta per il titolo più stimolante e affascinante. I verdi guidati a Giaveno dai tecnici Adriano Sposato e Mauro Serradura hanno centrato il titolo regionale con i ragazzi. Vincente la squadra A della 4x100 dove Lorenzo Scali, Andrea Aresca, Emiliano Vuillermoz, Elia Franciscono hanno stampato il tempo di 45”41 che, oltre al titolo regionale 2022, gli ha garantito la nona posizione tra le 46 iscritte.

Seconda posizione tra i valdostani al quartetto Calvesi con Maurizio Pascale, Mathieu Bosonin, Gian Marco Alberici e Gabriele Adorni, 19esimi in 47”03. In gara anche la formazione B della Cogne, Thierry Preziosi, Riccardo Sana, Andrea Carrozzino, Mattia Berlier, sul podio nella competizione tra valdostani, 32esimi assoluti con 49”49.