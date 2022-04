Atletica: Grande successo per il secondo appuntamento del 'Grand Prix Esordienti'

Domenica 10 aprile, al Crestella di Donnas gli under 12 valdostani si sono ritrovati per il loro secondo appuntamento della stagione su pista.

Una settantina i giovanissimi della categoria Esordienti che si sono ritrovati per la seconda delle quattro tappe del Grand Prix Giovanile, che può contare sull’aiuto della Automontblanc Concessionaria Citroen – Opel. Impegnati nel triathlon organizzato per le categorie 10 e 5-8 anni i giovani atleti dei club valdostani più impegnati in regione: Atletica Saint-Christophe, Atletica Calvesi e Cogne di Aosta e Atletica Pont Donnas.

Confermata, come vuole l’attività rivolta ai più piccoli, la forma giocosa senza fine agonistico. Si tratta di appuntamenti dove i protagonisti iniziano ad avvicinarsi alle tante specialità dell’atletica, occasione di inclusione e socializzazione.

Gli Esordienti 5 e 8 hanno affrontato le prove dei 40hs e 150 metri e il Peso (2kg); gli Esordienti 10 sono stati tutti protagonisti nei 200hs, con le ragazze impegnate nei concorsi dell’alto e del vortex ed i ragazzi nel lungo e nel peso (2kg).

Tra gli Esordienti 5 al femminile la prima piazza è andata a Alice Jacquemin (Calvesi), mentre in campo maschile a guidare la classifica è stato, per la seconda volta, Matteo Grivel (St-Christophe). Tra gli Esordienti 8 a guidare il triathlon si sono ripetuti i vincitori della prova di apertura, al femminile Matilda Riboni (St-Christophe), al maschile Emanuele Turino (Pont Donnas). Tra gli Esordienti 10, Mya Canalini (Calvesi) ha fatto suo il primo posto tra le ragazze, mentre al maschile la palma del migliore nelle tre prove è andata a Raffaele Rosso (Calvesi).

Dopo le prime due tappe il Grand Prix Giovanile –Automontblanc Concessionaria Citroen – Opel si prende qualche settimana di pausa per ritornare negli ultimi due fine settimana di maggio quando si disputeranno la terza e la quarta prova che concluderanno il circuito 2022.