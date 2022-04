Sci alpino: Jacques Belfrond trionfa nello Slalom Fis Junior di Courmayeur

Modificato il programma originale di Courmayeur – due Slalom Fis Junior, oggi e domani, a doppia gara questa mattina.

Oggi è andata in scena soltanto quella maschile, per le non buone condizioni meteo, la competizione femminile e la seconda gara tra i pali stretti – tutte del circuito Cva Energie, organizzate dallo Sc Courmayeur MB – sono state cancellate. A imporsi, secondo successo in tre giorni, è stato Jacques Belfrond. Gara complicata, a causa del forte vento, che a metà gara vedeva al comando il vincitore del Gigante di ieri, Filippo Segala (Sc Aosta).

Nella seconda manche, Segala non concludeva e, dalla piazza d’onore saliva sul secondo gradino del podio l’Aspirante Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’44”46), a precedere di soli 3/100 – in rimonta dalla quinta posizione con il miglior crono parziale, lo Junior Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’44”49), con terzo il secondo Aspiranti, l’albanese Kevin Qerimi (1’45”11). Quarto, a completare il podio Aspiranti, in recupero di tre piazze, Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’46”25) e, quinto, l’albese Francesco Magliano (1’46”43; 2° Junior). Sesto, a occupare il terzo gradino del podio Juniores, Stéphane Béthaz (Sc Pila; 1’47”14).

Sci alpino Due SuperG Fis femminili e uno maschile, oggi, a Santa Cristina Val Gardena (Alto Adige). Di prima mattina, a imporsi, è stato il bronzo olimpico di Discesa, Nadia Delago (1’25”76), davanti alla rumena Ania Monica Caill (1’27”28) e alla tedesca Nadine Kapfer (1’27”47). Poi, tutte atlete straniere, fino all’ottavo posto, occupato dalla padovana dell’Esercito, Sofia Pizzato (Cse; 1’28”24); 10° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’28”34); 20° Elena Dolmen (Cse; 1’29”38); 38° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’31”41).

Nella replica, è ancora Nadia Delago (1’25”95) a imporsi, davanti a Sofia Pizzato (1’27”18) e alla Ceca Tereza Nova (1’27”70). In ottava posizione Héloïse Edifizi (1’28”93); 18° Elena Dolmen (1’29”85); 22° Martine Brumin (1’30”33). Al maschile, doppietta dei Carabinieri, grazie all’azzurro sappadino Emanuele Buzzi (1’24”57) e di Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’25”32). Ottavo Benjamin Alliod (Cse; 1’25”95); 21° Simon Talacci (Cse; 1’27”76); 22° Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’27”90).