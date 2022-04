Calcio: Sergio Pellissier non smette di stupire, torna in campo a 43 anni

Il bomber valdostano Sergio Pellissier non vuole smettere di stupire e la scorsa settimana ha annunciato il ritorno in campo per continuare a vivere quella che è sempre stata la sua passione: il calcio.

Lo fa ripartendo a 43 anni dal campionato più basso a livello dilettantistico nazionale, la Terza Categoria, dove indosserà la maglia della Clivense dopo il fallimento del Chievo Verona la scorsa estate con cui ha collezionato in carriera 517 presenze e 139 reti totali.

"Voglio mantenere la parola data e indossare almeno una volta questa maglia scendendo in campo", aveva dichiarato tempo fa ad un'emittente nazionale. Promessa rispettata.