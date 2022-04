Calcio, Serie D. PDHAE rigenerato dal tris alla Lavagnese. Prossimo obiettivo il Chieri

Dopo la vittoria pesante contro la Lavagnese, il Pont Donnaz ricarica le pile e si prepara alla sfida non facile contro il Chieri.

I valdostani navigano in una rassicurante posizione di classifica, forte dei 40 punti ottenuti in bottino dopo un avvio di stagione non semplice ma con i rossoblu abili a rimettersi in carreggiata.

Domenica pomeriggio (ore 15) ci sarà da sudare di fronte ai piemontesi che sono in fase calante dopo un ottimo inizio di stagione e reduci dal deludente 1-1 interno contro il Vado.