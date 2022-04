Ciclismo: Due giorni di gare a Nalles per i bikers del Lucchini

Questo fine settimana i bikers del Cicli Lucchini hanno partecipato alla seconda prova degli Internazionali d’Italia Series e alla gara nazionale giovanile abbinata. Nella prova nazionale il miglior biker del Cicli Lucchini è stato Fabien Borre, ventunesimo tra gli Esordienti 2. Ha chiuso a 3’46” da Nicola Bonati, secondo dei valdostani. Nella stessa categoria 51° Erik Henriod, mentre si è ritirato Davide Savoia.

Negli Allievi secondo anno (successo di Mattia Stenico) 32° posto per Gilles Del Degan a 5’50” dal vincitore e 44° Giuseppe Abbate (+7’38”). Nella gara femminile quindicesima posizione per Emilie Bionaz, nella prova vinta da Muriel Furrer, mentre negli Allievi primo anno 42° Mathieu Grimod a 8’21” da Filippo Agostinacchio. Ritirato Alessandro Fantone. Negli Esordienti 1 (vittoria di Ruben Friedl) 71° Matteo Abbate e 78° Christian Faita.

Sabato, la gara Juniores è stata vinta dal francese Paul Magnier in 1 ora 06’46”, con 53a posizione per Stefano Gerbaz, seguito subito dietro da Alessio Cino. È stato costretto a ritirarsi Gabriel Borre. Nelle donne under 23 non ha concluso la gara Camilla De Pieri.

VIA AI CORSI PER I PIÙ GIOVANI

Intanto stanno per iniziare i corsi base di mountain bike organizzati dalla società valdostana che da anni svolge la propria attività nella cintura di Aosta. Tre le tipologie di corso, quello di avviamento aperto ai neofiti della disciplina, quello di primo livello per i bambini dai 5 agli 8 anni e quello di secondo livello riservato invece ai giovani dai 9 ai 12 anni. I più piccoli saranno impegnati un giorno la settimana, i più grandi due, a partire dal 13 aprile. Maggiori informazioni: grupposportivo@ciclilucchini.<wbr></wbr>com - 340 6717377.