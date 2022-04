Ginnastica: L'Olimpia femminile si gioca l'accesso in serie B

Fondamentale ultima tappa per la squadra femminile dell’Olimpia, che nelle prove precedenti aveva conquistato prima l’argento e poi l’oro, sbaragliando la concorrenza delle altre venti squadre provenienti da Piemonte e Lombardia.

La formazione valdostana sarà composta da Fatima Rosset, che eseguirà tutti e quattro gli attrezzi, da Sofia Chiumello a volteggio, parallele e corpo libero, Vittoria Ramanzin a parallele trave e corpo libero, Sophie Graziano a volteggio trave e corpo libero, Martina saroglia - la più piccola del gruppo - a volteggio e parallele e da Arianna Bocchio Ramazio, in prestito dalla società La Marmora di Biella, a trave.

Questa rosa di ginnaste affronterà una gara difficile e carica di importanza perché in ballo c'è la promozione diretta in serie B, che sarà decretata dalla somma dei punteggi delle due migliori prove. Con loro in campo gara la tecnica federale Claudia Iacona e il tecnico Eric Centelleghe.