Troppa neve in quota, Traverse Trail rinviato a domenica 3 aprile. Partenza alle 10.30 ­ ­

­­ ­ La primavera è un ricordo, in queste ore la neve è tornata a cadere in Valle d ‘Aosta e va a complicare i piani degli organizzatori del Traverse Trail, seconda prova del Tour Trail della Valle d'Aosta. In quota, sui sentieri di Arnad, sono caduti anche trenta centimetri di coltre bianca e l’organizzazione ha deciso di rinviare la prova a domenica 3 aprile con partenza alle 10.30.