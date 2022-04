Gran Premio Italia, tutti i vincitori del circuito nazionale

La lunga stagione del Gran Premio Italia si è conclusa con i Campionati Italiani giovani disputati nei giorni scorsi a Courmayeur e hanno decretato i vincitori di tutte le categorie.

In campo maschile il successo nella gradutoria seniores è andato ad Alex Hofer (nato nel 1994) davanti a Matteo Canins (1998) e Max Perathoner (2003), tutti e tre tesserati per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, tuttavia non ci sarà alcun ingresso in squadra nazionale, in quanto il regolamento prevedeva che il vincitore della categoria fosse nato dal 1999 in avanti. La categoria giovani ha premiato invece Gregorio Bernardi (Sci Club Sestriere) nelle discipline veloci e Davide Leonardo Seppi (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle) nelle discipline tecniche: entrambi avranno accesso alla squadra nazionale, toccherà alla Commissione giovani che si riunirà nelle prossime settimane decidere in quale gruppo.

Il vincitore invece della categoria aspiranti della generale è Pietro Motterlini (Ski Racing Group) davanti a Fabio Allasina (Ski College Limone) e Filippo Sambugaro (Sci Club Gallio)

In campo femminile la prima categoria da considerare era quella giovani, che ha visto primeggiare Vicky Bernardi (Amateur Ski Team Alta Badia) nelle discipline veloci ed Emilia Mondinelli (Sci Club San Sicario Cesana Via Lattea) nelle discipline tecniche. Anche in questo caso le due atlete saranno inserite in squadra nazionale, da decidere la destinazione in base alle scelte della Commissione Giovani.

Fra le aspiranti la generale è andata ad Ambra Pomarè (Sci Club Cortina) davanti a Matilde Lorenzi (Sci Club Sestriere) e Mondinelli.

