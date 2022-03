Motocross: Buona la partenza di Vicenzo Bove

Per Alessandro Bove qualifiche del mattino da incorniciare con il quarto tempo. Qualche problema alla moto l’hanno penalizzato nel pomeriggio lo hanno relegato al nono posto della giornata.

Domenica scorsa Bove ha partecipato alla prima prova del campionato italiano junior area nord dove il pilota verrezziese, con una buona prestazione, riesce ad entrare 8” nel gruppo A.

Tra i più veloci, su 106 partecipanti nella 125” cc, si schiera 23/mo al cancello. Una bella partenza che lo vede spuntare 11/mo ma non riesce a mantenere il passo; la pista e’ pesante, gli avversari molto agguerriti, conclude 21/mo.

Brutta partenza in 2” manche per un contatto nella prima curva dove cade e riparte penultimo: nel corso della gara il valdostano recupera fino alla 27/ma posizione e chiude 2/mo assoluto di giornata. “Prima selettiva – commenta Bove – è andata con un po’ di amaro in bocca perché potevo fare di meglio ma si sa le condizioni non sempre sono favorevoli e comunque mi preparo per la seconda prova a Cassano Spinola in quel di Alessandria”.