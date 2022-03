Equitazione: I binomi valdostani impegnati a Tina - Torino

Nella giornata di sabato 27 marzo, ottimo il 2° posto in B110 a fasi consecutive per Giada Palama (SIV) su Zafra Dos BG Z(ET) che ha raccolto anche il 4° posto in in C115 a barrage. Viola Orillier su Haribo ha chiuso all’ 8° posto in B100 a fasi e Giovanna Dugros in sella a Cribouille Du Monceau al 10°. Al 14° posto invece Arianna Cerana su Johnny Cash (CI D’Ampalilland).

Domenica 28 marzo, Paolo Sandri in sella a Carlington du Domaine Z, chiude con un bel 1° posto la C130 (CI D’Ampaillan); 5° posto per Viola Orillier su Haribo in B100 e 8° posto per Giovanna Dugros in sella a Cribouille Du Monceau. Arianna Cerana 8° posto su Johnny Cash in B90 a tempo (CI D’Ampalilland) e 7° posto in B100.