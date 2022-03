Arrampicata: Alessandro Bonjean domina anche nel boulder, podio anche a Greta Baccon e Michael Fassino

Prosegue nel suo predominio, spaziando in tutte le specialità, Alessandro Bonjean, giovane under 12 dell’Oasi Vertical di Valtournenche che si è imposto con i pari età nell’impegno che ha avuto luogo sabato pomeriggio. Con una prova secca a disposizione il talentuoso valdostano non ha avuto tentennamenti raggiungendo, unico del parterre tra i 28 iscritti, il Top delle dieci zone da coprire. In gara, nella stessa categoria, l’altro valdostano tesserato per il Climbing House di Verres David Fassino che con i parziali di 4 Top e 5 Zone si è piazzato al 12esimo posto della classifica di categoria. Nella stessa fascia di età, under 12, ma al femminile, tra le oltre venti iscritte, ha fatto propria la quinta piazza Sara Boccato, dell’Oasi Vertical, che ha concluso il suo impegno con 5 Top e 8 Zone. In dodicesima posizione si è invece inserita la compagna di club Luce Sangiorgi (Oasi Vertical) che ha raggiunto 3 Top 7 Zone.

Sangiorgi, Bonjean, Boccato

Domenica è invece stata la volta dei più grandi. Tra le under 14 femminili conquista una preziosa terza piazza Greta Baccon (Oasi Vertical), che dopo il sesto posto nella run di qualifica con 5 Top e 5 Zone, trova il giusto feeling con il tracciato e con 1 Top e 3 Zone ottiene un bronzo di valore, preceduta solamente dalla vincitrice Giulia Altarini e la seconda classificata Arianna Spampanato. Fuori dalla finale, invece, Amelie Girod (Oasi Vertical) che con 2 Top e 4 Zone si è attestata al 15esimo posto.

Un positivo terzo posto è stato conquistato anche da Michael Fassino, del Climbing House di Verres, che si conferma con i migliori della categoria under 16 maschile, riuscito ad occupare il terzo gradino del podio con gli stessi parziali degli avversari classificati meglio di lui, il vincitore Martino Catanzariti e il secondo classificato Federico Scarcipino, 3 Top e 3 Zone, ma ottenuti dal valdostano con un maggior numero di tentativi. Michael si è guadagnato la finale, da protagonista, nella categoria, centrando l’accesso alla run che assegna le prime sei posizioni, con la prima posizione ex-aequo con 5 Top e 5 Zone,

Greta Baccon, Fassino, Charbonnier

Tra le U16 al femminile, l’unica valdostana impegnata è stata Claire Charbonnier (Oasi Vertical) che ha fatto propria l’ottava piazza con 5 Top e 5 Zone.