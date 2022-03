La pesca No Kill apre la stagione in Valle

Da Nord a Sud alcune regioni hanno già pubblicato il calendario con le date di apertura della pesca alla trota e la Valle d'Aosta è una di queste tanto che il Consrozio pesca ha fiffuso il calendario.

A fare da apripista è l'apertura è venerdì 1aprile (non è un pesce d'aprile, ndr.) . a FARE DA APRIPISTA Con la presente si comunica che sabato 2 aprile aprirà la pesca nelle riserve No Kill gestite dal Consorzio Pesca. Sabato 2 aprile, invece, sarà aperta in tutti i corsi d'acqua sul territorio valdostano.

Per la pesca nei laghi alpini si dovrà attendere la 3^ domenica di giugno. Si coglie l’occasione per evidenziare le seguenti novità:• riduzione da 8 a 6 del numero di catture giornaliere

• permesso annuale di massimo 50 giornate, anziché da 60 giornate

• possibilità di pescare anche nelle riserve no kill, (art. 16 del Calendario Ittico vigente), senza costi aggiuntivi, sia per i possessori di permesso annuale con catture che no kill.

“La riduzione delle giornate di pesca e della quota massima giornaliera – spiega il presidente Gianfranco Teggi (nella foto) - si è resa necessaria in quanto a seguito dello “Studio del rischio per l’immissione di fauna ittica alloctona’, non è possibile ad oggi programmare con certezza il piano di immissioni di fauna ittica in corsi d’acqua e laghi della regione, a sostegno della pesca sportiva, per l’anno 2022”.

Per quanto riguarda l’apertura delle riserve, il Consorzio sta seguendo l’evoluzione della normativa nazionale relativa alla conservazione della flora e della fauna selvatiche e collaborando con l’Amministrazione Regionale per la presentazione della richiesta di deroga al Ministero. Sarà cura dell’Ente informare i pescatori non appena si avranno notizie certe.

E’ inoltre confermata la gratuità per il permesso annuale giovanissimi, riservato ai pescatori dagli 8 ai 14 anni, valdostani e non, e la formula “porta un amico in Consorzio” grazie alla quale verranno rilasciati due permessi omaggio per le riserve, uno al socio, già tesserato nel 2021, che effettua il tesseramento insieme ad un amico, che lo scorso anno non era socio, ed uno all’amico stesso.

Il tesseramento è ancora possibile dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile.

