Il valdostano Enea Amato alla Marathon des Sables

Enea, 36 anni di Aymavilles, ingegnere nella vita di tutti i giorni, tesserato per l'associazione sportiva dilettantistica Inrun di Nus, ha una lunga esperienza in gare sulla distanza come la 100 km del Gran Trail di Courmayeur e il Tor des Géants, nel quale è stato finisher nel 2016.

Prima della trasferta spiega: “Ho deciso di misurarmi in una competizione alla quale sognavo di partecipare da molti anni ma per la quale non mi sentivo pronto. Quest’anno ho capito che fosse arrivato il momento giusto: sarà al via della 36esima edizione di una gara famosa in tutto il mondo per la sua asprezza, capace di mettere a dura prova anche gli atleti più esperti e blasonato. Il mio obiettivo? Arrivare al traguardo”.

La Marathon des Sables ("Maratona delle Sabbie") è una corsa sulla distanza di 240 km che si svolge interamente nel Sahara marocchino. L’ evento dura una settimana, con sei frazioni e un giorno di riposo.

I partecipanti percorrono la lunghezza della maratona in completa autosufficienza alimentare; lungo il percorso l’organizzazione garantisce un ristoro ogni 10 chilometri di gare e dove i partecipanti possono ritirare la razione personale di acqua giornaliera, nove litri.

Una delle maggiori incognite sarà gestire la corsa in autosufficienza e nell’affrontare le problematiche che un terreno così differente da quello alpino presenterà agli atleti della Marathon. Temperature intorno ai 50° e tempeste di sabbia sono all’ordine del giorno: insidie che Enea è pronto ad affrontare dopo allenamenti che hanno simulato le condizioni di gare ai quali si è sottoposto in questi anni. L’ultra trailer Inrun è pronto ad aggiungere un’ altra conquista sportiva al suo già ricco palmarès.

Sarà possibile seguire Enea sul Live della gara al link https://live.marathondessables.com/en digitando il pettorale 468.