A La Thuile Sabato 2 aprile GARA DI SCI SOLIDALE per sostenere la MOTOTERAPIA

Sci solidale ancora protagonista a La Thuile attraverso la gara “Una manche per la Mototerapia”, a favore della Onlus di Vanni Oddera, tra i massimi esponenti del Freestyle Motocross al mondo.

Una gara non competitiva sia per sci che per snowboard, specialità Slalom gigante, i cui proventi dell’iscrizione saranno destinati allo sviluppo della mototerapia negli ospedali pediatrici, dove il campione di motocross freestyle è molto attivo con la sua moto elettrica, per regalare sorrisi e momenti unici a ragazzi e bambini affetti da disabilità fisiche e mentali.

Oltre ai primi tre classificati per ogni categoria, suddivise tra maschile, femminile, maestri di sci e punteggiati FIS, verrà dato un premio anche a tutti gli iscritti. Si possono iscrivere bambini dai 4 anni in su e adulti senza limite di età.

La partenza delle gare sarà alle 9.30 sulla pista n°16, a seguire tutte le altre gare (adulti sulla pista n°9). Inoltre, nel corso della giornata, Vanni Oddera farà ‘provare’ la mototerapia sulla neve a bambini con disabilità e oncologici, ospiti di La Thuile, nella zona di Les Suches.

“Avete presente le pastiglie? Spesso i dottori le prescrivono per farvi stare meglio, è una medicina. Non tutte le medicine, però, stanno dentro una pastiglia: è questo il caso della mototerapia, un progetto rivolto a persone con disabilità, che si pone come obiettivo l’intento di regalare potenti emozioni.” Vanni Oddera

Le iscrizioni posso essere effettuate online sul sito www.lathuile.it o presso il Punto Giallo Blu vicino alle biglietterie del comprensorio.

Costo iscrizione: entro venerdì 1° aprile alle ore 15.00 il costo è di 25 euro; le iscrizioni successive avranno un costo di 30 euro.

Costo skipass: per gli iscritti lo skipass giornaliero ha un costo di 37 euro anziché 43.

I pettorali si potranno ritirare dalle 7.30 alle 9.00 presso il piazzale di partenza delle Funivie.

La premiazione è prevista alle ore 15.00.

Per ulteriori informazioni scrivere a: info@lathuile.net