Ginnastica: L’Olimpia maschile pronta per la seconda prova del campionato di serie C

La squadra dell’Olimpia, composta da Lorenzo Mattana, Didier Bétemps, Luca Massetti (società Forza e Costanza di Brescia) e Federico Marchesi (società Pietro Micca di Biella), presenterà esercizi ai 6 attrezzi olimpici.

I ragazzi partiranno a corpo libero per passare successivamente a cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e concluderanno la gara a sbarra. In questo mese di lavoro hanno ulteriormente incrementato le difficoltà presentate nella prima prova, in cui avevano conquistato il primo posto.

In campo gara con loro il tecnico federale Andrea Dondeynaz.

ShB