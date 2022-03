Golf: Apre giovedì 24 marzo il 'nuovo' Golf Club Aosta - Brissogne

A circa tre anni dalla chiusura, ritorna in attività il campo da golf di Brissogne. La riapertura sarà graduale: a partire da domani, giovedì 24 marzo 2022, sarà infatti possibile accedere al campo pratica, mentre da sabato 26 marzo saranno agibili le prime quattro buche, alle quali se ne aggiungeranno due la settimana successiva, per arrivare all’apertura delle nove buche dell’intero percorso intorno a metà giugno.

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con grande intensità per arrivare ad aprire il campo all’inizio della primavera. Alla grande opera di pulizia e di riordino – spiega il presidente Golf Club Aosta Brissogne Ennio Subet – è seguito un importante lavoro di messa in sicurezza di tutta la struttura e del percorso, che ci ha permesso di adeguarli alle nuove normative e di ottenere così l’omologazione dalla FIG, la Federazione Italiana Golf. La nostra volontà è creare un circolo che diventi un riferimento per il movimento golfistico valdostano e che possa radunare gli appassionati che negli anni si sono allontanati da questo sport o che si sono iscritti fuori valle”.

Il nuovo Golf Aosta Brissogne guarda con molto interesse alle nuove leve: il club dei giovani conta 24 iscritti che inizieranno la stagione a partire da mercoledì 30 marzo. “Abbiamo già pianificato l’attività dei giovani che verrà coordinata dal professionista riferimento del circolo, il maestro David Carvallo, e da Domenico Scopacasa”, sottolinea Ennio Subet (nlla foto).

Il campo pratica, che è stato completamente ridisegnato nel suo insieme, allungato e riammodernato, sarà aperto dalle ore 9 alle ore 19 dal martedì alla domenica.

La segreteria del circolo sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.