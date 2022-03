PILA WINTER TRAIL, TUTTO PRONTO PER LA FESTA NEL SEGNO DELL’INCLUSIONE SOCIALE, SUPERATI I 150 ISCRITTI, TANTI I BIG AL VIA

Sabato 26 marzo i sentieri della località turistica valdostana ospiteranno la prima gara nel segno dell’inclusione sociale dove disabili e normodotati potranno condividere un’esperienza emozionante in notturna. La prova regina si terrà su un anello di 12 chilometri con 600 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo dal piazzate della seggiovia Leissé.

Un secondo percorso, di 6 chilometri con 300 metri D+, sarà invece riservato ai concorrenti della non competitiva e in contemporanea è prevista anche una ciaspolata per chi vorrà godersi il panorama notturno a passo lento.

“In queste settimane abbiamo riscontrato l’entusiasmo di molti in vista della gara – fanno sapere dal direttivo dell’ASD Team 3 Gambe in spalla, organizzatrice dell’evento -. Siamo certi che sarà una bella gara ma anche una festa dove normodotati e disabili potranno condividere qualcosa di speciale”.

La prima edizione del “Pila Winter Trail – I° Memorial Ezio Manella” si avvia a superare quota 150 iscritti e tra questi sono numerosi i big che, alle 18,30, saranno protagonisti nella partenza in linea.

In campo maschile spiccano i nomi dello skyrunner di Champdepraz Dennis Brunod, della coppia padre-figlio Bruno e Mathieu Brunod mentre al femminile sarà bagarre per la vittoria tra le favorite Gloriana Pellissier e la medaglia d’argento paralimpica Charlotte Bonin.

Corposa la presenza dei disabili al via, capitanati da Francis Desandré, uno degli eroi di Tor in Gamba 2020. Tanti anche gli ospiti speciali: dalla medaglia d’oro di slalom gigante ai Giochi paralimpici di Torino 2006 Silvia Parente all’alpinista Anna Torretta, pluri-campionessa di arrampicata su ghiaccio e guida di montagna, e dalle sue dimostrazioni di “ice sliding”, slittino sul ghiaccio.

Per gli iscritti alla competitiva, invece, occhio all’equipaggiamento obbligatorio: casco, ramponcini, frontale, telefono e telo termico. “E’ un aspetto a cui teniamo molto – sottolineano dall’organizzazione – perché la gara si svolga in totale sicurezza per i partecipanti”. E nel dopo gara scatterà la festa: cena con gran finale dedicato alle premiazioni e all’assegnazione dei premi a sorteggio.