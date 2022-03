Calcio: La Nazionale non vedenti sfida la Nazionale attori

Sabato 26 marzo a Roma, al Centro di Preparazione Paralimpica di via delle Tre Fontane 27, alle ore 16 si disputerà un’amichevole di calcio tra la Nazionale italiana non vedenti e la Nazionale italiana attori. Personaggi famosi del mondo del cinema e dello spettacolo insieme ai nostri atleti per un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento.

“Partecipiamo molto volentieri a questa iniziativa”, dice Livio Lozzi, Cavaliere della Repubblica e fondatore della Nazionale attori, “per noi sarà un’esperienza unica. Vogliamo contribuire a diffondere l’attività sportiva, lo sport è per tutti e a nessuno deve essere negata la possibilità di praticarlo”.

“Siamo felicissimi di aver organizzato questo evento”, le parole presidente della Fispic, Sandro Di Girolamo, “la Federazione ha il dovere di coinvolgere il maggior numero di non vedenti nella pratica sportiva e queste manifestazioni contribuiscono a divulgare il nostro messaggio. Ringraziamo la Nazionale attori per la disponibilità e speriamo di organizzare altre iniziative insieme in futuro”.

Gli azzurri del calcio non vedenti saranno a Roma da venerdì fino a domenica per un raduno tecnico in vista dell’appuntamento clou del 2022: i Campionati Europei in programma agli inizi di giugno a Pescara. Sempre nel weekend, al Centro Paralimpico, si svolgerà il primo stage riservato al calcio femminile ipovedenti e non vedenti.

Per l’amichevole di sabato l’ingresso è gratuito (fino a esaurimento posti) con accredito da richiedere entro giovedì 24 marzo inviando un’email all’indirizzo stampa@fispic.itstampa@fispic.it. Per accedere all’impianto è obbligatorio avere il green pass rafforzato e durante la partita bisogna indossare la mascherina Ffp2.