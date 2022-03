Equitazione: Nell'endurance brillante secondo posto di Martina Pisano

L’amazzone Martina Pisano (Asd Equi.libres du Mont-Blanc) ha conquistato un’ottima seconda posizione nella CEN B (81 km) tenutasi a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, in occasione della 2a tappa del Campionato lombardo di endurance.

L'unica amazzone valdostana in gara era in sella per la prima volta a Zagaia dei Laghi, cavalla proveniente dall'allevamento Nuova Santa Vittoria Agricola Srl e gentilmente concessa per l'occasione da Federico Cappa.

In un arrivo finale da cardiopalma, la giovane atleta di La Salle è rimasta dietro di un solo secondo al binomio avversario composto da Lucrezia Romina Mondini e Twilight La Roncola, con il quale c'è stato un bel testa a testa per tutta la competizione, sia come medie di gara, che a livello di cartellini veterinari.

Salto ostacoli: il Cism presente a Cavaglià

Per l’asd CISM partecipazione nel week end al concorso di salto ostacoli di Cavaglià presso J&G La Scuderia per la prima tappa del Progetto Sport 2022. Josephine Castello (nella foto) ha partecipato alla categoria Livello Base di 90 cm in sella a Sir Davier ed è arrivata in 8°posizione nella Cat. a fasi consecutive e all 11° posto nella categoria di stile. Domenica giornata meno fortunata purtroppo per la giovane amazzone nella Cat. a tempo che non è riuscita a concludere.