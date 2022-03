Bocce: Serie AM, nona giornata: Brb, La Perosina e Gaglianico faranno lievitare l'alta classifica?

Un secondo turno di ritorno che, sotto l'aspetto numerico, indurrebbe ad intonare un “lucean le stelle”, quelle brillanti nel firmamento della classifica, ma fortunatamente nulla di aritmetico impronta il rendimento psicofisico dei protagonisti. Se Brb, La Perosina e Gaglianico possono far lievitare l'alta classifica, la Marenese occhieggia con interesse alla quarta poltrona.

Per somma di punti (14 più 7) la sfida più interessante si consuma fra Brb e Noventa. La consolidata attitudine della capolista al governo tranquillo e sornione del gioco, connotato delle grandi squadre; il punteggio doppio rispetto all'avversaria; l'esito favorevole del match di andata, dopo un parziale di 14-4, consentirebbero di emettere verdetto con formula piena a favore della Signora in Rosso. Per contro gli umori sanguigni del team del Piave, la voglia di scontri in cui misurarsi palmo a palmo, inducono ad attenderci una sfida assai godibile.

Segue un Auxilium contro La Perosina (6 più 14) anch'esso condizionato da potenzialità e numeri, quelli che dovrebbero consentire ai Boulenciel di uscire dall'aula saluzzese con un voto in sintonia perfetta con il canovaccio di oltre metà campionato. L'ultimo confronto, scaturito dal recupero, sentenziò un eloquente 22 a 4 per la formazione perosina.

Contro un Maxim afflitto ancora da sterilità – le cure ormonali del dottor Cumero non riescono a invertire la rotta – il Gaglianico, “terzo comodo” della classifica, affida alle personalità tecniche di cui è in possesso, l'opportunità di riempire il serbatoio per non perdere contatti con la testa della corsa.

A proposito di opportunità, si fa stuzzicante quella offerta alla Marenese. I veneti, infatti, affronteranno due volte la valdostana Nus, sia in questo turno regolare che nel recupero della gara di andata, previsto per domenica 27 marzo. Sul puro piano dei rendimenti, il gioco tradizionale non si presta a sbilanciamenti (un po' meglio i solisti veneti, un po' meglio le coppie valdostane), mentre la forbice si allarga in occasione delle prove veloci, dove l'accoppiata di staffetta Pegoraro-Soligon è seconda soltanto a Borcnik-Ferrero della Brb, e lo stesso Pegoraro con Zoia distanziano di undici punti la resa di Falconieri e Soggetti nel tiro progressivo. Bilicante il tiro di precisione.

Migliori punteggi e rendimenti, dopo 8 giornate – Combinato : 30 di Doria (Gaglianico) e Kozjek (La Perosina), e 14 punti su 16 della Perosina. Coppie : 16 su 16 Melignano-Feruglio (La Perosina) e 40 su 48 della Perosina. Individuale : 12 su 16 di Matteo Mana (La Perosina) e 36 su 48 della Perosina. Terne : 12 su 14 di Collet-Janzic-Longo (La Perosina) e 15 su 16 del Gaglianico. Staffetta : 58/59 di Ziraldo-Sari (Noventa), 58/60 di Pegoraro-Soligon (Marenese), 58/61 di Borcnik-Ferrero (Brb), 58/61 di Brnic-Mana (La Perosina) e 13 su 16 della Brb. Tiro progressivo : 49 su 50 di Brnic (La Perosina) , Borcnik (Brb) e Zoia (Marenese), e 26 su 32 della Brb. Tiro di precisione : 35 di Feruglio (La Perosina), e 28 su 32 della Brb.

Il programma – Sabato 19 marzo : Marenese – Nus, Auxilium Saluzzo – La Perosina, Gaglianico – Maxim, Brb - Noventa