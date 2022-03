Courmayeur Ski Bike Tour: al via la prima edizione di un inedito duathlon e-bike + ski-alp

Il format, infatti, prevede il rilevamento del tempo impiegato per tutti i concorrenti, ma non verrà stilata una classifica, ma verranno semplicemente riportati i tempi dei partecipanti in ordine alfabetico. All’arrivo verranno premiati con un piccolo riconoscimento tutti coloro che riusciranno a portare a termine il percorso prescelto. La partenza in e-bike è prevista dal Courmayeur Sport Center (Frazione Dolonne) alle 08.00 di domenica 24 aprile e sarà possibile scegliere tra due percorsi, corto e lungo.

Il percorso Corto, 17,7 Km totali con 835 metri di dislivello, attraversa Entrelevie, Entrèves, La Palud, Lavachey, Rifugio Bonatti, Lavachey fino all’arrivo a Planpincieux dove terminerà l’evento. Il percorso Lungo, 25,5 Km totali con 1338 metri di dislivello, attraversa Entrelevie, Entrèves, La Palud, Lavachey, Rifugio Bonatti, Col Entre Deux Sauts, Arminaz, Lavachey fino all’arrivo a Planpincieux dove terminerà l’evento.

All’arrivo di Planpincieux verrà organizzato un polenta party, grazie al prezioso contributo dei ristoratori locali, per tutti i concorrenti e per tutti coloro che vorranno condividere questo momento di festa e celebrare la fine della stagione invernale. Seguirà il cerimoniale di premiazione con il sorteggio dei prodotti che verranno messi a disposizione dei partener dell’evento, per chiudere con un dj set.

L’utilizzo della e-bike, anziché la classica bici muscolare, apre anche all’utente non necessariamente agonista puro, alla ricerca di un benessere acquisito attraverso la scoperta dell’outdoor e in particolare della montagna.

Sarà inoltre possibile noleggiare, attraverso strutture convenzionate, la e-bike o il materiale da ski-alp per l’evento.

L’evento organizzato da CSC Courmayeur, con la collaborazione di Positiva Srl ( www.positivasport.com ), si inserisce in una due giorni completamente dedicata allo scialpinismo nel territorio di Courmayeur.

Il giorno precedente, sabato 23 aprile, sarà infatti possibile scoprire i segreti dello ski-alp con possibilità di avvicinarsi anche per la prima volta a questo splendido sport, grazie all’accompagnamento gratuito delle Guide Alpine di Courmayeur, importante partner dell’evento. Inoltre, in tale occasione, il partner La Sportiva organizzerà un’area expo e test materiale, permettendo al pubblico di prendere visione e testare l’attrezzatura del brand.

Il costo dell’iscrizione all’evento sportivo del 24 aprile è di 20 Euro e sarà possibile iscriversi accedendo al sito www.winningtime.it , oppure alla partenza il giorno precedente l’evento.

L’evento sarà un’importante occasione per scoprire di una stagione in cui Courmayeur si presta ancora a bellissime escursioni di sci alpinismo di media e alta quota e in cui prende il via la stagione della bici, oggi giorno sempre più caratterizzata dalla e-bike.

Queste due attività hanno nel loro dna l’aggregazione e la scoperta della montagna con mezzi slow, rispettosi della natura e dell’ambiente e sono elementi cardini su cui Courmayeur crede fortemente e su cui ha intrapreso un percorso di promozione al fine di diversificare l’offerta turistica e puntare a una destagionalizzazione sempre più concreta.