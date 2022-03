Snowrunning: Dennis Brunod e Alex Dejanaz vincono a Cervinia, Lisa Borzani prima donna

La gara si è disputata su un tracciato di 14 km con 950 metri di dislivello.Successo ex-aequo di Dennis Brunod e Alex Déjanaz, che sono anche cugini e insieme nell’estate 2021 erano saliti sul podio nella gara a coppie di skyrunning Trofeo Mezzalama estivo, che hanno tagliato il traguardo insieme in 1h19’59”, con l’atleta della nazionale di skyrunning Daniele Cappelletti terzo in 1h22’16”. Completano la top ten nell’ordine Mathieu Brunod, Emanuele Coda, Samuele Chini Balla, Enea Amato, Rudy Perruquet, Marco Bethaz ed Eugenio Boggio Marzet.

Nella gara femminile vittoria di Lisa Borzani in 1h58’41”, seguita sul podio da Marcella Pont seconda in 2h01’37” e da Chiara Guichardaz terza in 2h09’50”.

I vincitori della gara di Cervinia Dennis Brunod e Lisa Borzani sono così anche i vincitori del circuito Snowrunning Valle d’Aosta organizzato da Mountain Connection ASD. (fonte RunningPassion)