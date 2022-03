Sci nordico: Protagoniste le Staffette in skating dei Campionati italiani Allievi a Lama Mocogno

Conclusione dei Campionati italiani Allievi a Lama Mocogno (Modena) con protagoniste le Staffette in skating, con le squadre valdostane terminare distanti dal podio.



CIAll 3x4 km f * Staff. tl – Titolo alle Alpe Occidentali, con Matilde Giordano, Fabiola Miraglio Mellano, Carlotta Gautero (32’45”5), che superano in volata del Trentino (32’46”1) e, terzo, il Veneto (33’22”6). In 10° posizione Asiva A: Asia Meynet, Vittoria Cena, Nayeli Mariotti Cavagnet (34’56”1); 14° Asiva B: Corinne Beltrami, Claire Frutaz, Hélène Pieropan (36’01”5); 18° Asiva C: Emilie Gontier, Bea Gambini, Martina Tullia Trentin (37’30”2).



CIAll 3x5 km m * Staff. tl – Vittoria delle Alpi Centrali, grazie a Daniel Pedranzini, Niccolò Bianchi e Federico Pozzi, in 32’32”5, davanti al Trentino (33’16”7) e alle Alpe Occidentali (33’18”6). Al 6° posto Asiva A: Gilles Margueret, Fabio Restano, Manuel Contoz (34’37”1); 10° Asiva B: Mattia Saracco, Gabriele Leone, Enea Zoppo Ronzero (35’09”3); 22° Asiva D: Matteo Maniezzo, Arnaud Ducret, Davide Gadin (37’25”7); 26° Asiva C: Jacopo Florio, Etienne Verraz, Henri Pieropan (37’59”1).



Nella classifica per Comitati l’Asiva conclude al quarto posto con 7182 punti, graduatoria guidata dalle Alpi Centrali (13523), davanti al Trentino (10893) e al Veneto (9432).



CIRag Sci nordico



Campionati italiani Ragazzi di Fondo, dall’11 al13 marzo, a Cogne, organizzati dallo Sc Gran Paradiso, con in palio i titoli del Cross country cross in tecnica libera, l’Individuale in classico e della Staffetta mista 4x3,3 km in skating. Concluso l’Individuale di oggi, sempre sul prato di Sant’Orso, sono state ufficializzate le convocazioni per la rassegna tricolore; sono 26 i convocati, ai quali si aggiungo 14 atleti di extra-contingente. I convocati: Martina Bisson, Amélie Fragno, Sylvie Vallet (Pol. Pollein), Elodie Christille (Sc Brusson), Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace), Julie Bagnod, Aline Verthuy (Sc Torgnon), Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes), Matilde Martocchia (Gs Godioz), Margot Gerbore, Elena Tamone (Sc Gran San Bernardo), Vittoria Sesona (Sc Gran Paradiso), Cloe Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery); Yannick Farinet, Emile Margueret (Sc Gran San Bernardo), Teseo Bortolotti, Etienne Meynet, Jody Vittaz, Cédric Nex (Sc Amis de Verrayes), Mathias Bastrenta, Emil Lazier (Sc Gressoney MR), Elia Remonti, Simon Scalvino (Sc Fallère), Orlando Carraro (Sc Brusson), Jacopo Carnesecca (Sc Valdigne MB), Aron Benetti (Sc Gran Paradiso). Per l’extra-contingente: Annie Rial, Linda Filippa (Sc Gressoney MR), Emilie Beltrami, Caroline Bérard, Chiara Amélie Calvone (Sc Drink), Chiara Quattrone (Sc Fallère), Isabel Bionaz (Sc Saint-Barthélemy); André Contoz, Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes), Mathias Milliery, Laurent Coutier (Sc Saint-Nicolas), Hervé Plater, Pierre Contoz (Sc Saint-Barthélemy), Achille Glarey (Sc Gran Paradiso).