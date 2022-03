Trail: Definiti gli appuntamenti Fidal delle corse in montagna

Sono cinque appuntamenti del mondo delle corse in montagna che saranno validi per l’assegnazione di tre titoli regionali riconosciuti dal Comitato regionale della Fidal: il Vertical, il Trail e la Classica di corsa in montagna.



Il primo titolo in palio è quello del Vertical, che sarà assegnato in prova unica, e sarà associato al Vertical di Fénis, in programma per domenica 1° Maggio le cui iscrizioni si potranno formalizzare solo nella giornata di sabato 12 marzo accedendo a uno di questi siti: www.wedosport.net e www.verticalfenis.com.



La competizione giunta alla sua sesta edizione è valida per il memorial Beppe Brunier messo in piedi dagli amici dello Sci Club Tersiva che hanno nel campione di casa Xavier Chevrier il volto noto, di garanzia e di trascinamento.



Il titolo valdostano di corsa in montagna classica è organizzato su tre appuntamenti e per entrare in classifica sarà necessario aver partecipato ad almeno due prove. Ne fanno parte, in ordine temporale, il Trofeo Baroli Climb dell’8 giugno, il Tour Tornalla di Oyace del 14 agosto e il La Thuile Petosan del 28 agosto.



Prova unica, invece per il settore giovanile con appuntamento a ridosso del Ferragosto nel Tour Tornalla.



Prova unica, anche per il campionato Trail, dove le maglie di campione regionale 2022 saranno assegnate durante il Grosjean Wine Trail di Quart calendariato per la giornata dell’8 di ottobre.