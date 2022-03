Running: Aosta - Becca di Nona si unisce a V.I.O.L.A.

La corsa-camminata non competitiva al femminile di soli 5 chilometri è co-organizzata con l’Associazione V.I.O.L.A., nata nel 1997 per sostenere le donne colpite da tumore al seno.

L’appuntamento è per venerdì 15 luglio presso i l campo di atletica Tesolin ad Aosta . S arà un evento all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione.



Non è necessario essere una runner professionista, bast a avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. Si potrà infatti correre o camminare in solitaria oppure in compagnia (il gruppo più numeroso sarà premiato) in tenuta sportiva o con outfit originali in un percorso che da Aosta raggiungerà il campo sportivo Guido Saba di Charvensod per una lunghezza totale di 5km.



«La Becca è una manifestazione che rilascia sempre grandi aspettative - afferma Sylvie Proment, direttivo Becca di Nona 3142 - e cercheremo di sorprendere anche quest’anno. Lo spirito di questa nuova “corsa” è allargare l’entourage della nostra competizione su diversi fronti per avvicinare ancora più persone a questo evento che è sempre molto atteso, soprattutto per il contorno che lo circonda. Allora perché non farci aiutare da una grande associazione come VIOLA? – e conclude – La Becca Pink non può essere altro che il connubio di sport, festa e solidarietà».



Con lo stesso entusiasmo la Presidentessa dell’Associazione V.I.O.L.A., Raf f aela Longo, conferma che «Con infinito piacere partecipiamo alla co-organizzazione della prima edizione della Becca-Pink. L’Associazione V.I.O.L.A. da sempre promuove gli stili di vita e questo evento si sposa perfettamente con la nostra mission. Inoltre, grazie alla sinergia tra l’Associazione

V.I.O.L.A. e la ASD Becca di Nona – conclude Rafaela Longo – avremo la possibilità di festeggiare i 25 anni della nostra associazione e l’auspicato ritorno alla normalità di cui tutti abbiamo tanto bisogno».



Le iscrizioni apriranno il 1° maggio 2022 per tutte le “ ragazze ” a partire dai 5 anni e chiuderanno al raggiungimento di 500 partecipanti. Sarà possibile registrarsi online oppure recandosi direttamente presso la Sede dell’Associazione VIOLA (Piazza Soldats De La Neige, 2 Aosta); o presso i seguenti partner Technosport (Plan Félinaz Charvensod), nei negozi Gal Sport (Autoporto Pollein e alla partenza della cabinovia Aosta-Pila ) .

Una parte del ricavato verrà devoluta a favore de lla causa benefica di V.I.O.L.A; in questo modo le partecipant i prender anno parte alla prima gara solidale tutta al femminile in Valle d’Aosta.



Apprezzamento per l’ideazione della Becca Pink arriva anche dalle Istituzioni: «Da sempre l’Amministrazione comunale di Aosta promuove la pratica delle discipline sportive – afferma Alina Sapinet, Assessora allo sport del Comune di Aosta – e sostiene l’organizzazione di grandi eventi. Quest’anno, dopo la parentesi di forzata inattività dovuta alla pandemia, siamo lieti di tornare a essere di nuovo vicini al mondo dello sport, e di salutare l’Aosta - Becca di Nona che festeggia il significativo traguardo del ventennale.

Saremo al fianco degli organizzatori ancor più per la decisione di affiancare al tradizionale programma agonistico della manifestazione anche un evento collaterale di grande significato come la BeccaPink, una non competitiva al femminile che vede il coinvolgimento della meritoria associazione V.I.O.L.A. per la prevenzione e il sostegno della vita dopo il cancro al seno che – conclude Sapinet – ringraziamo fin d’ora per il suo operato per noi donne».



Infine, la Becca Pink non si sarebbe potuta organizzare se non ci fosse stato anche il coinvolgimento del main sponsor: «Siamo da molto tempo partner dell’Aosta-Becca di Nona con cui condividiamo, oltre alla passione per lo sport, l’interesse per le nuove energie che animano il nostro territorio. – afferma Davide Trapani, Presidente di Edileco – Per questo abbiamo da subito accettato di partecipare attivamente all’organizzazione di Becca Pink, una manifestazione in cui crediamo fortemente come azienda e come persone.

Ci piace pensare che sarà un momento in cui recuperare il piacere di stare insieme, dopo due

anni difficili, con l’Associazione Viola e con tutte coloro che vorranno unirsi a noi».



Dulcis in fundo, al termine della corsa-camminata, presso il Becca Village allestito al campo sportivo G.Saba di Charvensod verranno premiate le prime 10 runner a tagliare il traguardo, nonché il gruppo più numeroso. Alcuni premi speciali saranno sorteggiati tra tutti i presenti.