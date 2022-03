Equitazione: Nell' endurance molto brave le valdostane

Il team Equi.libres du Mont-Blanc ha visto l’ottimo 3° posto di Giorgia Pisano in sella ad Amh Hassan, nella categoria di velocità CEN B di 88 km. Una gara gestita ben gestita quella della giovane amazzone che riesce a portare al traguardo il suo cavallo in condizioni fisiche impeccabili. Federica Favre, in cerca di qualifica in sella a Byron La Roncola è stata purtroppo eliminata per zoppia all'ultimo cancello veterinario. Bene invece Rebecca Piller che in sella a Moran By Makira ha concluso in 2° posizione la categoria debuttanti.

Nella stessa categoria, 21° piazzamento per la new entry del team Equi.libres du Mont-Blanc, la giovane amazzone Syria Magurno in sella al pony Rufie.

Per i binomi dell’ASD Cheval Ami, nella categoria debuttanti, Angelica Crosio in sella a Papesz (nella foto) ha ottenuto il 6° posto mentre al 19° posto si è piazzata Arianna Stuffer su Magic Stephanie. Per il Circolo Ippico San Maurizio, infine, 17° posto per Federico Cappa in sella a Zagaia dei Laghi nella CEN A 50 km.