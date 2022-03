Hochey ghiaccio: I Gladiators U13 cedono nel finale

Esordio amaro nei quarti di finale di andata per i Gladiators under 13 a Pieve di Cadore. Primo tempo chiuso in vantaggio 2-1, con una prestazione splendida da parte dei valligiani, che si ripetono anche nel secondo periodo, andando a riposo sul 3-2. Nel terzo Drittel però la stanchezza si fa sentire e i Pievani vanno a segno per ben 5 volte, fissando il risultato sul 7-4 finale.

Sabato 12 la gara di ritorno ad Aosta.

ROSTER : Cout, carta, giuliani, Giovinazzo, tansi, nespoli, sinigaglia, nardella, rosset, sormani, terranova, cecconi, minniti, picco, giacometto, simonazzi, tenaglia, tenaglia

Coach : Picco

MARCATORI : Picco , Terranova , Simonazzi

Parte nel migliore dei modi, gara 1 dei quarti di finale per la squadra under 17 degli Aosta Gladiators Centrale laitère VDA

I ragazzi di Coach Giovinazzo si impongono per 7 a 4 in casa del Trento e ora la serie è in discesa in attesa del ritorno ad Aosta Sabato 12 alle ore 18,30.

Il Coach decide di partire a tre linee e tenere alto il ritmo e la pressione sin dai primi minuti e la squadra risponde alla grande andando al riposo sul 3 a 0; marcatori Garau, Mazzocchi Matteo, Garau.

Purtroppo la pausa spegne un po' l' entusiasmo e al rientro i ragazzi Valdostani subiscono 1/3 e 2/3 ma sulla strigliata del Coach riprendono in mano la partita andando in spogliatoio sul 5 a 2 (Lenta, Andriolo).

Terzo tempo giocato alla pari e finisce 2a2 (Lenta, Gesumaria).

Risultato finale 7 a 4 ma non essendo la serie a differenza reti, bisognerà vincere ad Aosta per accedere alla semifinale

Roster: lamberti / Montini / Badoglio / Gianni / Mazzocchi Matteo / Mazzocchi Marta / Bongini / Giacometto / Fraschetta / Minniti / De Santi / Lenta / Mazza / garau / Torchio / Muraro / Carbone / Kantioler/ Gesumaria/ Andriolo/ Negrello/ Dedja