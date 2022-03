Nuoto: Nicole Louvin centra i campionati italiani

Inizio con il botto per l’ASD Aosta Nuoto con Nicole Louvin che per il terzo anno successivo conquista un posto ai Criteria nei 100 m rana: ferma il crono sui 1.12.42 migliorando di ben 1.51 secondi il suo personale e vincendo anche la medaglia di bronzo ai Campionati Regionali.

Seconda medaglia di bronzo per la Louvin che nei 100 m dorso ferma il crono su 1.06.82. Da menzionare anche le buone prestazioni di Gaia Valenti che giunge quinta nei 400 m stile libero nuotando in 4.36 netto, migliorandosi di 2.46 secondi, e settima nei 100 m dorso; bene anche Tommaso Navarretta che si piazza al quinto posto nei 200 m rana in 2.41.25 (scendendo di 2.31 secondi); quinta anche Lin Pigliacelli nei 200 m farfalla che chiude in 2.25.59 (migliorandosi di ben 3.34 secondi).

Da sn: Tommaso Navarretta, Tommaso Coletta, Pietro Cerrato e Mattia Savoia

Hanno partecipato anche Alessia Pagliara (100 m rana), Tommaso Coletta (200 m rana), Alice Aldini (50 e 100 m dorso). Brave Pigliacelli, Aldini, Louvin e Valenti che nella staffetta 4X100 m stile libero hanno difeso i colori dell’Aosta Nuoto piazzandosi seste nella categoria Juniores (4.10.94); Pietro Cerrato, Tommaso Navarretta, Mattia Savoia e Tommaso Coletta nuotano la staffetta 4X100 m stile libero in 3.57.78.

Prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto, sabato 12 e domenica 13 marzo 2022 a Torino per la seconda parte dei Campionati Regionali Piemonte-Valle d’Aosta.

Le finali ultima occasione per conquistare un posto ai Campionati Nazionali Giovanili in vasca corta (Criteria) che si svolgeranno a Riccione tra il 25 e il 30 marzo 2022.