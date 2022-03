Calciio: Allievi reg. U17; in trasferta l'Aygreville espugna CIT Turin

Allievi regionali Under 17

CIt Turin-Aygreville 1-2

Marcatori: 21’ pt Pozzan (A), 6’ st Dessí (CT) 40’ Money (A)



Sin da subito si capisce l’importanza per entrambe le compagini della posta in palio vista la precaria posizione in classifica e considerato che sono entrambe in crescita e reduci da risultati positivi.

I torinesi da due vittorie con dirette contendenti e i valdostani dalla bella vittoria con i pari età del Mercadante.

Inizia bene il Cit Turin che pressa e cerca di fare gioco senza però impensierire la retroguardia valdostana. I valligiani dal canto loro puntano sulle ripartenze e dopo un tiro di Rao che scalda i guanti a De Stermich è il capitano valdostani che sale in cattedra.

Inserimento prepotente di Betemps che con una incursione in attacco crossa bene per Presti che controlla e serve Pozzan a centro area, il bomber valdostano pressato da diversi difensori tira, Campanile salva sulla linea quel tanto che basta ma la riprende Pozzan spalle alla porta che si gira e insacca.

I torinesi accusano il colpo ma c’è ancora molto tempo per recuperare ma un Dessì in gran forma non basta nel primo tempo per portare veri pericoli alla porta avversaria.

Si torna in campo dopo la pausa con lo stesso copione del primo tempo ma questa volta al sesto minuto Pardi dalla destra si accentra e appoggia a Dessì che inventa un tiro di esterno destro da fuori area imprendibile che porta il pareggio al Cit Turin e dà morale ai compagni.

Sull’onda del gol i torinesi cercano di vincere ma L’Aygreville sulle ripartenze è micidiale è proprio a cinque minuti dalla fine Bionaz recupera bene palla a metà campo e si invola resiste a una carica e serve Money a destra che entra in area e infila un gran destro a incrociare che va sul palo e in gol senza speranze per l’estremo torinese.

Finisce così con tre punti importanti per dare respiro e risalire in classifica per l’Aygreville, ma il Cit Turin è squadra trasformata rispetto all’andata e darà filo da torcere a tutte le avversarie con potenzialità per la lotta salvezza.



AYGREVILLE Under 17

Rossi, Rey, Betemps, Bionaz, Pellu, Giorgi, Money, Tercinod, Pozzan, Rao, Presti, Riva Rivot, Vaccaro, Fosson, Esquisito, Gorraz, Iurlaro.

All. Antonio Gagliardi