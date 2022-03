Rally: A scuola per diventare piloti, navigatori e commissari

L'Automobile Club Valle d'Aosta organizza, presso la propria sede di Aosta in Regione Borgnalle, un Corso teorico gratuito per il rilascio della prima licenza per Piloti e Navigatori nei giorni. Sono aperte le iscrizioni anche per il prossimo corso di Commissari di percorso con data ancora da definire.

Articolato in tre giorni, il corso piloti e navigatori è in programma il 14, 15 e 16 marzo nel nel rispetto delle norme per la prevenzione del COVID 19. Se in zona gialla l’accesso sarà consentito anche con green pass base, se arancione solo con green pass rafforzato, salvo diverse indicazioni normative successive.

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi alla Segreteria dell’ufficio Sportivo dell’Automobile Club Valle d'Aosta.