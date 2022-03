Scherma: Mencarelli e Piatti bronzo nella spada a squadre giovani a Novi Sad

Si conclude con una medaglia di bronzo l'Europeo Cadetti e Giovani di Simone Mencarelli ed Enrico Piatti: i due atleti piemontesi, tesserati rispettivamente per le Fiamme Oro e l'Aeronautica Militare e di base alla Ginnastica Victoria e all'Accademia Scherma Marchesa, sono arrivati terzi nella prova a squadre di spada maschile categoria Giovani insieme ai connazionali Filippo Armaleo e Matteo Galassi.



Gli azzurri si sono fermati solo in semifinale, sconfitti per 30-29 dalla Svizzera che ha poi vinto l'oro battendo in finale la Gran Bretagna. Nella finale per il terzo e quarto posto, poi, si sono imposti per 38-34 sulla Francia, coronando una gara di altissimo livello, cominciata con l'affermazione per 37-22 sulla Bulgaria agli ottavi e proseguita ai quarti con la vittoria per 45-41 contro l'Estonia.



“Ci sarà da rivedere l’assalto, dove abbiamo sbagliato e dove dobbiamo migliorare, – ha detto Piatti parlando della semifinale contro la Svizzera – stiamo facendo dei passi avanti, la prima Coppa del mondo settimi, poi quinti, ora terzi perdendo la semifinale di una stoccata”.



“Questa è stata la prima medaglia di quest’anno, - ha commentato Mencarelli - sappiamo che possiamo dare di più ma abbiamo gestito bene tutti gli assalti. L'assalto del terzo e quarto era difficile per noi mentalmente”.

Chiusura con dedica speciale alla squadra di spada femminile col quartetto per tre quarti piemontese (Carola Maccagno, Vittoria Siletti, Gaia Caforio, oltre a Lucrezia Paulis), che si è ritirato dalla competizione per non tirare contro la Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina.



Campionati europei giovani spada maschile a squadre



Finale



Svizzera b. Gran Bretagna 45-33



Finale ¾



ITALIA b. Francia 38-34



Semifinali



Svizzera b. ITALIA 30-29



Gran Bretagna b. Francia 45-40



Quarti di finale



ITALIA b. Estonia 45-41



Tabellone da 16



ITALIA b. Bulgaria 37-22



Classifica: 1. Svizzera, 2. Gran Bretagna, 3. ITALIA, 4. Francia