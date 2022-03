Sabato 5 marzo si terrà a Biella la prima prova del Campionato individuale Silver, programma LC.

Per la Ginnastica Olimpia scenderanno in campo quattro atlete: Giulia Barbato, Serena Molinari, Joana Kocecku e Agata Milano che si comentaranno ai quattro attrezzi, corpo libero, trave, parallele e volteggio.Ad assisterle in gara l’istruttrice Chiara Moniotto.