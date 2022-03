Biathlon: Riparte da Kontiolahti la Coppa del mondo, nove azzurri convocati dal dt Curtaz

Sono nove i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz per l’ appuntamento di Coppa del mondo in programma a Kontiolahti. Nella località finlandese si disputeranno giovedì 3 marzo la staffetta femminile (ore 14,30) e venerdì 4 la staffetta maschile (ore 14,30), mentre sabato 5 marzo toccherà alle sprint (donne alle 12,45 e uomini alle 15,30) e domenica 6 alle pursuit (femminile ore 12,45 e maschile ore 14,40). Tutte le gare saranno in diretta Tv su Eurosport.

La squadra azzurra si presenterà in campo maschile con Lukas Hofer, Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Dominik Windisch e Tommaso Giacomel, fra le donne Dorothea Wierer sarà affiancata da Lisa Vittozzi, Samuela Comola e Federica Sanfilippo.

A seguire il programma completo:

Gio. 03/03 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Kontiolahti (Fin) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Ven. 04/03 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Kontiolahti (Fin) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Sab. 05/03 – Coppa del mondo – Sprint femminile e maschile Kontiolahti (Fin) – ore 12.45 e 15.30, diretta tv Eurosport

Dom. 06/03 – Coppa del mondo – Pursuit femminile e maschile Kontiolahti (Fin) – ore 12.45 e 14.40, diretta tv Eurosport