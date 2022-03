Trail: Soirée Vertikal rilancia e si prepara alla prima edizione

L’emergenza sanitaria ha impedito il regolare svolgimento per due anni di fila e l’idea sbocciata a inizio 2020 è finora rimasta chiusa in un cassetto.

Gli organizzatori non hanno certo alzato bandiera bianca e hanno deciso di lanciare di nuovo la sfida, presentando il calendario di quella che a tutti gli effetti sarà la prima edizione. Sono quattro le date previste, tutte tra fine aprile e inizio luglio. Una occasione per consentire ad atleti e appassionati di ritrovarsi e allenarsi in gruppo, condividendo obiettivi e passione e preparando insieme i grandi appuntamenti della stagione.

Via il 27 aprile con la salita a Sainte Colombe di Charvensod, poi l’11 maggio spazio alla Poyà au Petit-Fénis di Nus, il 25 maggio La Montée des Mineurs di Valpelline e il 2 luglio la Dreita de Ollomont. Tutti appuntamenti infrasettimanali e serali, un modo anche per interrompere la routine con il lavoro e concedersi momenti di svago, sport e training congiunti.

Le iscrizioni saranno aperte da dalle ore 15 di martedì 8 marzo sul portale irunning.it. Solo chi si iscriverà all’intero circuito potrà partecipare al sorteggio dei premi finali. I primi 50 iscritti riceveranno inoltre una maglietta tecnica di Dynafit.