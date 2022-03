CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha mobilitato il mondo dello sport che ha risposto in maniera forte alla guerra. Molte federazioni hanno risposto con una netta presa di posizione, a partire dal Comitato Olimpico internazionale, Cio, che con un comunicato ufficiale ha raccomandato che gli atleti russi e bielorussi siano banditi dai grandi eventi internazionali. Inoltre il Consiglio del Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso che atleti russi e bielorussi parteciperanno come neutrali ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, al via venerdì. Gareggeranno sotto la bandiera delle Paralimpiadi e non saranno inseriti nel medagliere.