Sci alpino: Mathiou e Belfrond a punti nello Slalom di Coppa Europa a Bad Wiessee

Con una seconda manche in rimonta centrano un piazzamento nelle migliori trenta Sophie Mathiou e Annette Belfrond impegnate nello Slalom di Coppa Europa di Sci alpino femminile, a Bad Wiessee in Germania.



Stesso podio dello Slalom di ieri, con al seconda e la terza che si scambiano le posizioni e vittoria dell’austriaca – già due podi in Coppa del Mondo, al sesto successo stagionale nel circuito continentale, ai quali si aggiungono altri due piazzamenti sul podio – Franziska Gristsch (1’22”54; già al comando a metà gara), che precede la svizzera Aline Danioth (1’22”88) e la svedese Elsa Fermbaeck (1’23”18). Recupera ben dodici posizioni, con il terzo crono parziale, ed è settima la friulana Elisa Della Mea (Cse; 1’23”87); 11, in risalita di 16 posizioni, la torinese Anita Gulli (Cse; 1’24”23); rimonta cinque piazze e conclude al 26° posto Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’25”92); recupera tre posti e si colloca in 29° posizione Annette Belfrond (Cse; 1’26”14).



Sci alpino



Gigante Fis Junior a Bardonecchia (Torino), vinto dalla torinese Ludovica Vittoria Druetto (2’15”72), a precedere le concittadine Maria toja (2’16”54) e Matilde Lorenzi (2’16”62). Al quarto posto, e quarta anche della graduatoria Aspiranti, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 2’17”30), che con il secondo tempo parziale risale di cinque posizioni; 5° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 2’17”77); 11° Martine Brumin (Sc Aosta; 2’19”26); 12° Chiara Verducci (Sc Pila; 2’21”92); 26° Nicole Bionaz (Sc Pila; 2’28”19).



Nella competizione maschile successo dello Junior cuneese Davide Damanti (2’10”38). In 17° posizione Emanuele Frau (Sc Aosta; 2’14”84; in rimonta di dieci piazze); 18° Tommaso Canonico (Sc Aosta; 2’14”86); 19° Hervé Quinson (Sc Val d’Ayas; 2’14”94); 21° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 2’15”25); 22° Luca Giorda (Sc Aosta; 2’15”27).