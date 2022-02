Sci alpino: A Lustrissy e Pedoja Maso la Gymkana Baby 2 di Pila

Pali nani da Slalom e porte da Gigante, paraboliche saltini e dossi in sequenza; un tracciato non facile, ma ben preparato e per certo che ha fatto divertire i 165 Baby 2 (anno 2012; 72 femminucce e 93 maschietti) che si sono dati appuntamento sulla pista Leissé di Pila per una Gymkana valida per il circuito regionale Unicredit.



Organizzata dallo Sc Aosta la gara ha visto la vittoria di Maidel Lustrissy e di Mattia Pedoja Maso; la classifica per società di giornata è appannaggio dello Sc Crammont MB, che ha preceduto il Club de Ski e lo Sc Val d’Ayas, ma è una graduatoria parziale: il Trofeo Pila spa sarà assegnato, domani, al termine della Gymkana che vedrà impegnati i Baby2 (anno 2013) e i SuperBaby 2 (anno 2014), gara dove sono iscritti bel oltre trecento atleti.

Nella competizione femminile successo di Maidel Lustrissy (Sc Crammont MB; 46”78), davanti a Celeste Sabolo (Club de Ski Valtournenche; 47”99) e a Estelle Fosson (Sc Aosta; 48”47). In quinta posizione Maelie Nicco (Sc Val d’Ayas; 48”54) e in quinta Maria Navarretta (Sc Courmayeur MB; 49”98).



Al maschile, ancora per lo Sc Crammont MB, ad imporsi è Mattia Pedoja Maso (48”39), che precede Diego Dematté (Sc Chamois; 49”06) e André Cogni (Club de Ski Valtournenche; 50”12). Al quarto posto Gregorio Tadolini (Sc Crammont MB; 50”99) e quinto Carlo Piccioni Zuncheddu (Sc La Thuile Rutor; 51”03).