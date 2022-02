Ginnastica: Tre podi centrati e tre sfiorati per i leoncini dell’Olimpia

Nel campionato Gold l’allievo di prima categoria Alessandro Sganga, unico valdostano in gara, termina sul secondo gradino del podio; ottime le sue prestazioni, soprattutto ad anelli (punteggio 13.300) e a volteggio (13.900), che fanno ben sperare per un miglioramento in vista della seconda prova.

Nel campionato Silver doppietta nel programma LC, dove Mattia Coutandin e Riccardo Durello conquistano il primo e il secondo posto, con soli cinque centesimi di punto di differenza.

Nel programma LB un po’ di sfortuna fa atterrare i ginnasti rossoneri ai pochissima distanza dal podio: l’allievo A1 (2012) Gabriele Mordenti termina in quarta posizione, a soli due decimi dal terzo e con il miglior punteggio di gara a sbarra; gli allievi A2 Eric Mombelli e Gabriel Fuccio sono 4° e 5°, rispettivamente a soli dieci e quindici centesimi di punto dal podio, con il miglior punteggio a cavallo con maniglie per Eric e a sbarra per Gabriel.

Con loro il tecnico federale Andrea Dondeynaz.