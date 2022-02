Ginnastica: Podi per la Gym Aosta al Campionato individuale LA1-2 LB1-2

Ha avuto luogo a Saluzzo la prima prova del Campionato individuale LA1-2 LB1-2: ottimi risultati per le atlete della Gym Aosta che si sono esibite in pedana in entrambe le categorie, guidate dalle tecniche Marcoz Maya, Porliod Helene e Righi Giorgia, conquistando più volte il podio.



Per la categoria LA 1 (corpo libero e palla): fra le Allieve 1 podio per Graiani Aline 2° (19.525) e Bordet Alessia 3° (19.150), seguono Grosjacques Candice 4° (17.825), Di Francesco Viola 7° (17.675). Nelle Allieve 2: Giovinazzo Swami 1° (19.400).



Per la gara della categoria LB – 1 (fune e cerchio): fra Allieve 1 bel 2° posto su 17 partecipanti per Scarlatta Charlene (16.950). Per le Allieve 3 6° posizione per Riva Arianna (17.750), 7° per Chuc Giulia (17.675). Fra le Junior 1 7° posizione per Falcicchio Sofia con 18.400 e 12° per Gallucci Luna (17.825). Fra le Junior 2 5° posizione per Matteotti Claudia con 18.775. Fra le Junior 3 Gorret Helene quarta 8.650 al cerchio e Genola Helene sesta, 8.675 sempre al cerchio. Fra le Senior 1 Bottazzi Alessia quinta 7.900 al cerchio.



I brillanti risultati ottenuti fanno ben sperare per la seconda e conclusiva prova di questo campionato.