Ginnastica: Cinque podi per le ginnaste del Club des Sports a Saluzzo

Altro appuntamento in pedana per le ginnaste del Club des Sports che hanno gareggiato a Saluzzo nella prova del campionato regionale Silver di ginnastica ritmica.



Nella gara LA1 le Allieve fascia 2 si sono sfidate al corpo libero e alla palla: undicesima Martina Ziggiotto e tredicesima Melissa Barbutto nella prova vinta da Elisa Catalano (Victoria Torino).



Clavette e cerchio invece gli esercizi in programma per la gara LA2 in cui si è registrato il terzo posto tra le Allieve 4 di Matilde Lo Verso (dietro a Ginevra Bellestrì e Vanessa Maria Bratiloveanu) e il secondo tra le Junior 1 di Chloé Demarin (alle spalle di Nora Sarto e davanti a Gaia Alessandra Scaringella). Sempre nelle Allieve fascia 4 quinta piazza per Martina Montegrandi.



Nelle Allieve 2 (LB1), impegnate alla fune e al cerchio, secondo e terzo gradino del podio per le giovani del Club des Sports, grazie ad Alessia Masoaro e Melissa Mastroianni; vittoria di Beatrice Demedici (Echidna). Ottava Bianca Camaschella e nona Celeste Ciurca.



Nelle LB2, dopo gli esercizi alla palla e al nastro, secondo posto tra le Senior 1 per Sophie Pramotton, che ha concluso dietro a Elisa La Tegola (Ginnastica Melodia) e preceduto Alice Falcone (Sport Giocando).