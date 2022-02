CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Russia qualificata ai Mondiali 2022, tre Nazioni si ritirano.

E' caos anche per quanto riguarda il calcio. La Guerra Ucraina Russia ha portato a forti conflitti politici in ogni campo. Adesso c’è molto attivismo contro le azioni decise dal leader russo Putin che sta mettendo sotto attacco la Nazione dell’Ucraina. Attraverso una nota congiunta la Federazione di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno comunicato che non hanno intenzione di giocare in Russia per le qualificazioni Mondiali 2022. Le tre Nazionali, infatti, sono state sorteggiate assieme a quella russa per i playoff validi per un posto al Mondiale in Qatar 2022. Infatti, così come l’Ucraina anche la Russia è impegnata nei Playoff Mondiali 2022 in Qatar ma tutto potrebbe saltare per la forte decisione da parte delle tre Nazioni che si trovano nel gruppo della Russia. Polonia, Svezia e Repubblica Ceca non vogliono giocare contro la Russia che senza azioni della FIFA potrebbe qualificarsi di diritto ai Mondiali in Qatar.