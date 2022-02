Atletica: Eleonora Marchiando campionessa italiana nei 400 indoor

Pochi ma bravissimi gli atleti valdostani ai Campionati italiani assoluti indoor con la pattuglia rossonera che festeggia due titoli tricolori, individuale con Eleonora Marchiando e di staffetta con Jean-Marie Robbin.

Eleonora Marchiando, domenica ad Ancona, non ha mancato l’appuntamento con la vittoria e ha fatto suo, con il tempo di 53”52, il primo titolo italiano indoor dei 400 metri e, dopo quello all’aperto 2021 sui 400hs, ha dimostrato la sua enorme crescita, anche sul doppio giro di pista al coperto, dopo che nel 2021, nella stessa gara, aveva conquistato il bronzo indoor.

Non è arrivato il personale (PB 53”41) così come il tempo per i mondiali indoor di Belgrado, visto il minimo di 52”90, ma per un’atleta che ancora in tanti definiscono “ostacolista pura” e “una sorpresa”, mettere tutte in fila nella gara senza barriere è un’enorme soddisfazione. Oramai non ci stupiamo più di cosa la 24enne aostana, cresciuta nell’Atletica Calvesi, tuttora suo club civile, può fare; una maturazione che le permette di affrontare ogni prova con la consapevolezza di chi sa di avere i numeri per lottare con le migliori.

La finale dei 400 metri indoor dei tricolori di Ancona mostrata domenica da Eleonora Marchiando può essere proposta nei manuali della tattica. Prudente nel primo giro, passato in coda al gruppo, la portacolori del CS Carabinieri ha mostrato grande sagacia e capacità di cogliere il momento giusto per sferrare l’attacco che si è compiuto sul rettilineo finale dove Raphaela Lukudo, leader fino a quel momento, si è aperta per proteggersi da un attacco giunto dall’esterno e lì la valdostana ha colto l’attimo e l’ha infilata, all’interno, involandosi e lasciando tutte alle spalle. L’olimpica di Tokyo ha così conquistato il suo secondo titolo tricolore assoluto, il primo sulla distanza dei 400 metri.

Con lei sul podio Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), che ha seguito Eleonora come un’ombra e come lei, dal fondo, si è prodotta in un rush finale importante dove con 53”64 si è conquistata l’argento, mentre sul terzo gradino del podio ha concluso Maya Bruney (Bracco Atletica) con 53”80. Per arrivare alla finale di domenica, passaggio obbligato sono state le batterie, disputate il giorno prima, dove Eleonora si è imposta nella terza guidando il lotto delle contendenti dal momento di andare alla corda fino all’arrivo, qualificandosi con la Q maiuscola riservata alle prime, con il tempo di 53”65.

Tattica diversa rispetto al giorno dopo, ma stessa prova vincente. Non solo Eleonora Marchiando, a tenere in alto i colori valdostani, nell’edizione numero 53 dei campionati italiani assoluti indoor 2022 di Ancona. In chiusura della due giorni è giunta la medaglia d’oro dalla staffetta 4x400 maschile per Jean-Marie Robbin (nella foto di repertorio), quest’anno in forza alla formazione veneta della Biotekna.

Il 23enne cresciuto nella Calvesi ha corso la seconda frazione della staffetta del miglio, prendendo il testimone da Pietro Pivotto, al lancio, consegnando in seconda posizione ad Alessandro Franceschini che si è tenuto attaccato al portacolori del Cus Pro Patria Milano. Nella frazione conclusiva Emanuele Grossi l’ha spuntata, chiudendo in 3’13”95, dando al club veneziano il titolo che brilla anche dei colori rossoneri.

Nella stessa gara, la staffetta 4x400 in gara anche il quartetto maschile della Calvesi composto da Mattia Rodà Savoini, Niccolò Beneforti, Riccardo Bagaini e Joao Carlos Pina Barros, decimi in 3’25”34. Prima della staffetta Jean-Marie Robbin ha gareggiato sabato, il giorno prima, nella prova individuale dei 400 metri dove ha corso in 48"22, tempo che rappresenta il suo primato personale e gli ha consegnato il decimo posto finale.

Il primo a scendere in pista in questa edizione dei tricolori indoor assoluti è stato l’ostacolista dell’Atletica Sandro Calvesi, il 20enne Gabriele Adorni che all’esordio agli assoluti, ha un po’ patito la tensione, chiudendo la sua batteria dei 60hs con 8”42 che gli ha consegnato il 21esimo posto finale.

Durante la prima giornata degli assoluti indoor il presidente della Fidal nazionale Stefano Mei ha consegnato al presidente del Comitato regionale Liana Calvesi il premio “European Athletics Women’s Leadership Award” un riconoscimento creato per celebrare le donne leader nell’atletica, attribuito dalla European Athletics, il massimo organismo continentale di atletica.