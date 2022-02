Ginnastica: Le allieve Gold dell'Olimpia pronte al bis

Dopo aver saltato la prima prova per un piccolo infortunio, fa il suo esordio in questo campionato Gaia Petrera (classe 2013). Le sue compagne cercheranno di migliorare i risultati della prova precedente: Annie Desandré punta a riconfermarsi sul gradino più alto del podio e con lei gareggeranno Abigail Martinet e Marta Nieroz, che hanno arricchito i loro esercizi con alcuni nuovi elementi. Assente in questa occasione Ginevra Grosso, che ritornerà in campo nella terza e ultima prova.

Ad accompagnarle la tecnica federale Federica Vinante e la neo tecnica e ex agonista Serena Ramanzin.

Abigail Martinet, Marta Nieroz, Annie Desandré e Gaia Petrera