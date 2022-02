Corsa Montagna: Henri Aymonod, vincitore Coppa Mondo 2021 in raduno

In vista del ritorno alle competizioni per nazionali dopo 2 anni di assenza per pandemia, come Campionati Europei e Mondiali, che per la prima volta uniranno nella stessa manifestazione corsa in montagna classica e trail running, la Fidal organizza il primo raduno dei probabili convocati per questi eventi.

A Santa Maria di Leuca (Lecce), dal 18 al 27 febbraio, i convocati del responsabile tecnico Paolo Germanetto sono il vincitore della scorsa edizione della Coppa del Mondo Henri Aymonod (Us Malonno), l’argento mondiale in carica delle lunghe distanze Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana), Alex Baldaccini (Gs Orobie), Barbara Bani (FreeZone), Cecilia Basso (Gs Orecchiella Garfagnana), Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo), Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche Leffe), Gaia Colli (Atl. Valle Brembana), Gloria Giudici (FreeZone), Ivana Iozzia (Calcestruzzi Corradini Excelsior), Tiziano Moia (Gemonatletica), Daniel Pattis (Suedtirol Team Club), Emma Quaglia (Atl. Saluzzo) e Alberto Vender (Sa Valchiese).