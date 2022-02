Scialpinismo: Arrivano i primi big. Record gara a rischio

Monterosa Skialp, a una decina di giorni dall’edizione 2022 in programma venerdì 4 marzo e con le iscrizioni ancora aperte, presso la segreteria del comitato organizzatore sono giunte diverse importanti conferme. Su tutte quella dei nazionali svizzeri e campioni del mondo team 2019 Werner Marti e Rémi Bonnet. Ad impreziosire la starting list femminile, oltre alle vincitrici 2020 e campionesse mondiali long distance in carica Alba De Silvestro – Giulia Murada, di queste ore è anche la conferma dell’inedito duo composto da la francese Emily Harrop e dalla svizzera Alessandra Schmidt.

Nonostante una griglia partenza ancora work in progress i record gara sul tracciato con partenza/arrivo da Gressoney La Trinité sembrano destinati a saltare. Sfogliando l’albo d’oro di questa spettacolare competizione in notturna, le migliori prestazioni cronometriche di sempre appartengono alla coppia Filippo Barazzuol – William Boffelli (2h37’11”) e al binomio Dimitra Theocharis – Corinna Ghirardi (3h20’30”).



Rispetto all’edizione 2020 che aveva come quartiere generale Champoluc, come anticipato sede di partenza e arrivo saranno nella Valle di Gressoney. Quest’anno i km da affrontare saranno 30 km e i metri di dislivello positivo 2.800. Il punto più alto toccato sarà il Colle di Bettaforca a quota ??? Come sempre, per gareggiare nella “Valle dei 4000” sono richiesti allenamento e braccia forti viste le 5 salite e gli 11 cambi assetto previsti. Il tracciato è vario e spettacolare co un tratto a piedi e discese mozzafiato su piste perfettamente preparate.